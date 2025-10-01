قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم مهاجم الأهلي جراديشار.. منتخب سلوفينيا يعلن قائمته للتوقف الدولي المقبل

بينهم مهاجم الأهلي جراديشار.. منتخب سلوفينيا يعلن قائمته للتوقف الدولي المقبل
أ ش أ

أعلن منتخب سلوفينيا لكرة القدم اليوم /الأربعاء/ قائمته لمباراتي سويسرا وكوسوفو ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي المقبل. 


ويلعب منتخب سلوفينيا ضمن المجموعة الثانية في تصفيات قارة أوروبا والتي تضم أيضاً منتخبات سويسرا وكوسوفو والسويد، ويحتل المنتخب السلوفيني المركز الأخير في المجموعة بنقطة وحيدة من مباراتين.


وضمت قائمة منتخب سلوفينيا مهاجم النادي الأهلي نيتس جراديشار وذلك للمرة الأولى في مسيرته.


ومن المقرر أن تقام مباراة سلوفينيا أمام نظيره كوسوفو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر الجاري، بينما يواجه منتخب سلوفينيا نظيره سويسرا يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر. 


وجاءت قائمة المنتخب السلوفيني لتوقف أكتوبر كالتالي: حراسة المرمى: أوبلاك-فيكيتش-ليبان، خط الدفاع: بيجول-بالكوفيتش-كارينيشنيك- يانزا-بريكالو-دركوزيتش-زيتش، خط الوسط: ستويانوفيتش-سيرين-لوفريتش-ستانكوفيتش-إليسنيك-بيتروفيتش-هورفات-سفيتلين-سيشلار، وخط الهجوم: شيشكو-فيبوتنيك-كرامار-شترم-جراديشار.
 

