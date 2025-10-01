حكومة طالبان تنفي التقارير عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد

رفضت حكومة طالبان، الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد في أفغانستان، قائلة إن كابلات الألياف الضوئية القديمة مهترئة ويتم استبدالها.

وكان هذا الإعلان هو أول بيان من طالبان بشأن انقطاع الاتصالات الذي أدى إلى تعطيل الخدمات المصرفية والتجارة والطيران.

وفي الشهر الماضي، أكدت عدة مقاطعات انقطاع الإنترنت بسبب مرسوم أصدره زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده لمكافحة الفجور.

وقال مسؤولون من طالبان في بيان من ثلاثة أسطر في مجموعة دردشة مع صحفيين باكستانيين: "لا يوجد شيء مثل الشائعات التي يتم نشرها حول فرضنا حظرا على الإنترنت".