نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي يسخر من ترامب .. أين الغواصات؟

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، عن سخريته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إن الولايات المتحدة لم ترسل غواصات نووية إلى الشواطئ الروسية مثلما توعد ترامب.

وكتب الرئيس الروسي السابق، في منشور على حسابه بمنصة إكس باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، "حلقة جديدة من مسلسل الإثارة.. تحدث ترامب مرة أخرى عن موضوع الغواصات التي يزعم أنه أرسلها إلى الشواطئ الروسية، مصرا على أنها مخبأة بشكل جيد للغاية".

كما أضاف قائلاً: "من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة كما يقال، خاصة إن لم تكن موجودة".

أتى ذلك، بعدما وصف ترامب أمس الثلاثاء ميدفيديف بأنه "شخص غبي".

كما أكد أنه حرك غواصة أو اثنتين باتجاه السواحل الروسية، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

علماً أن الرئيس الأميركي كان أعلن في أغسطس الماضي، أنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى "المناطق المناسبة" ردا على تهديدات من ميدفيديف.

وقال حينها عبر منصة "تروث سوشيال" إنه "استنادًا إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أصدرت أوامري بنقل غواصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة، تحسّبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة أكثر من مجرد تصريحات".

كذلك حذر ترامب سابقاً موسكو من المماطلة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح في يونيو الماضي أنه أمهل كييف والجانب الروسي أسبوعين لإحراز تقدم في مفاوضات السلام، أو مواجهة عواقب.

ليرد ميدفيديف حينها بأن إي إنذار جديد لبلاده يشكل خطوة نحو الحرب!