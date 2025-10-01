البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا

هاجم البابا ليو، بابا الفاتيكان في أقوى انتقاد له حتى الآن سياسات الهجرة المشددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متسائلاً عما إذا كانت تتماشى مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية المؤيدة للحياة.

وأكد البابا على أن موقف الكنيسة الكاثوليكية يقول بقدسية الحياة وأنها مقدسة من الحمل حتى الموت الطبيعي وأن هذا أحد أقوى تعاليم الطائفة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار عضو حول العالم.

يعد البابا ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، ورغم ذلك هاجم أفعال ترامب.

حول ذلك، قال البيت الأبيض إن ترامب انتُخب بناءً على وعوده العديدة، بما في ذلك ترحيل الأجانب غير الشرعيين المجرمين.

انتُخب ليو في مايو ليخلف البابا الراحل فرانسيس، وقد أظهر أسلوبًا أكثر تحفظًا من سلفه الذي انتقد إدارة ترامب مرارًا.

سُئل ليو عن قرار أبرشية شيكاجو منح جائزة لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي، ديك دوربين، وهو ديمقراطي يدعم حقوق الإجهاض.

أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من الكاثوليك المحافظين، بمن فيهم عدد من الأساقفة الأمريكيين.

قال البابا: "من المهم جدًا النظر إلى العمل الشامل الذي قام به السيناتور". وأضاف: "أتفهم الصعوبة والتوترات، لكنني أعتقد، كما ذكرتُ سابقًا، أنه من المهم النظر في العديد من القضايا المتعلقة بتعاليم الكنيسة".