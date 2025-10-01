60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مبلغ 60 مليون جنيه بدلات لحكام المباريات من دون القسم الأول والتي يبلغ عددها 4,200 مباراة.

يأتي ذلك في إطار الدعم غير المباشر الذي يقدمه الاتحاد للأندية المشاركة في مسابقات دوري المحترفين، والقسمين الثاني والثالث، وكرة القدم النسائية بجميع أقسامها وبطولتي كأس مصر للرجال والسيدات.

كما رصد الاتحاد جوائز مالية لأبطال تلك المسابقات للموسم الحالي 2025/2026 والتي تحددت على النحو التالي:

• الأندية الصاعدة من القسم الثانى (أ) “مليون جنيه لكل نادي بإجمالي 3 ملايين جنيه”

• الأندية الصاعدة من القسم الثاني (ب) “500 ألف جنيه لكل نادي”

• بطل دوري الكرة النسائية “500 ألف جنيه”

• الأندية الصاعدة إلى القسم الأول للكرة النسائية “200 ألف جنيه لكل نادي”

• أبطال الجمهورية في مسابقات الفريق الثاني مواليد 2005 “القسم الأول 200 ألف جنيه والقسم الثانى 150 ألف جنيه والقسم الثالث 100 ألف جنيه”.. على أن تحدد جوائز الفائز ببطولة كأس مصر ووصيفه لاحقاً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن ضمن الحزمة ذاتها، صرف مبلغ 42 مليون جنيه للأندية الأولى بالرعاية من القسمين الثاني والثالث، بالإضافة إلى الأندية المشاركة في مسابقات الناشئين وفق عدد الفرق المشاركة بكل مرحلة سنية، وذلك للمساهمة في مواجهة مصروفات المباريات.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كافة عناصر اللعبة من خلال البرامج والمبادرات، وتحقيق التضامن بين كافة أصحاب المصالح بكرة القدم المصرية باعتماده حزمة دعم شاملة للأندية.

وتهدف حزمة الدعم إلى تعزيز قدرات الأندية لمواصلة تطوير كرة القدم بكافة القطاعات، وكذلك اعتماد بدلات الحكام وصرف المستخلصات للجهة المنفذة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، والرعاية الاجتماعية لقدامى اللاعبين ومستحقات الضرائب.