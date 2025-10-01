قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
رياضة

برشلونة يتحدى باريس سان جيرمان في قمة نارية بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”.

ويتسلح برشلونة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان ومواصلة انطلاقته القوية في دوري الأبطال.

وكان البلوجرانا استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نيوكاسل خارج الديار بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي مواصلة رحلة الدفاع على لقبه القاري بخطف انتصار ثمين خارج الأرض، والمنافسة على الصدارة.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية.

طاقم تحكيم إنجليزي لإدارة اللقاء

وسيدير ​​المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أحد أكثر الحكام خبرة في كرة القدم الأوروبية والإنجليزي، قمة برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما سيتولى النمساوي جاريد جيليت مسئولية تقنية الفيديو المساعد (VAR) .
وتعد هذه المباراة الثانية التي سيحكمها أوليفر في هذه النسخة بعد تحكيمه مباراة أياكس وإنتر ميلان في الجولة الأولى، والخامسة التي يُدير فيها مباريات برشلونة في أوروبا.

على الجانب الآخر، ستكون هذه هي المرة السادسة التي يدير فيها مباراة لباريس سان جيرمان في أوروبا بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا إنريكي

مدير مشروع الدعم الفنى يتفقد قرية البعيرات للوقوف على مقوماتها السياحية

مدير مشروع الدعم الفني يتفقد قرية البعيرات للوقوف على مقوماتها السياحية بالأقصر

جانب من اللقاء

محافظ أسوان يلتقى رحيم أغاخان.. مشروعات مشتركة وضخ استثمارات خلال اللقاء

محافظ بني سويف

بني سويف تستعد لتكون عاصمة النباتات الطبية والعطرية بمهرجان ومؤتمر متميز

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

