نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»

أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق نجح في مصالحة جماهيره بعد الفوز على الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأداء والنتيجة منحا اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وقال أبومسلم في تصريحات لبرنامج “الديفيندر” مع الإعلامي أحمد بكري، المُذاع على قناة الشمس: “الأهلي بفوزه على الزمالك أعاد الثقة لجماهيره ونجح في ترميم العلاقة معهم بعد فترة من الانتقادات”.

وأضاف نجم الأهلي السابق: “ياسر إبراهيم أعاد الثبات والقوة إلى دفاع الفريق، وظهر بمستوى مميز أعطى أمانًا أكبر لخط الظهر”.

وأشار أبومسلم إلى أن عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، كان خارج الخدمة أمام الأهلي ولم يظهر بالمستوى المنتظر، لافتًا إلى أن أحمد نبيل كوكا قدم مباراة قوية على الصعيد الدفاعي وساهم في فرض السيطرة على وسط الملعب.