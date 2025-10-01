قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أزمة مالية جديدة تلوح بالأفق.. لاعبو الزمالك يدرسون شكوى النادي رسمياً

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر فيسبوك:"ممكن خلال الساعات/الأيام/الأسابيع القادمة نسمع تحرك بعض اللاعبين للتقدم بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاتهم".

وتحدّث الإعلامي خالد الغندور عن هزيمة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، وعن موقف يانيك فيريرا من الاستمرار في القيادة الفنية للفارس الأبيض.

وقال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "تحدثت من قبل عن يانيك فيريرا وطريقة تدريبه، والجميع هاجمني واتهمني بأنني أتعمد (هدم) نادي الزمالك والمدرب".

وأضاف الغندور: "الفارس الأبيض يمر بأزمة مالية كبيرة، لكن هناك أمور لا يصح الحديث عنها قبل مباراة مهمة مثل القمة".

وتابع: "أي شخص في العالم يعمل من أجل المال، ولاعب كرة القدم مصدر رزقه الوحيد هو كرة القدم، ومعظم اللاعبين في مصر يُعتبرون (أمل) أسرهم، ولديهم مسؤوليات كبيرة وأعباء مالية، وهذا أمر طبيعي".

وواصل: "الزمالك مُطالب بمنافسة الأهلي وبيراميدز وعدم خسارة أي بطولة، لكن لاعبي الأحمر لا يعانون من أي مشاكل مالية، على عكس لاعبي الزمالك الذين يواجهون أزمة مالية خانقة".

وأردف: "آخر أموال حصل عليها لاعبو الزمالك كانت يوم 2 يونيو الماضي، ولم يحصلوا حتى الآن على آخر 25% من مستحقاتهم المالية عن الموسم الماضي، ومنذ بداية الموسم الحالي لم يتقاضَ أي لاعب أي أموال على الإطلاق، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للعب تحت هذه الظروف".

وأشار: "شيكو بانزا لاعب قادم من أنغولا ومحترف بعقد رسمي، لكن الزمالك لم يلتزم بدفع أي مقابل مادي لناديه نظير انتقاله، وهو نفس الأمر بالنسبة للبرازيلي بيزيرا الذي لم يحصل ناديه أيضًا على مستحقاته".

وختم الغندور: "حتى يانيك فيريرا نفسه لم يحصل على راتبه منذ 3 أشهر، وفي حال رحيله سيطالب بمستحقاته.. فهل يستطيع الزمالك منحه هذه المستحقات؟"

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

