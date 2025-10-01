رذيلة أون لاين.. القبض على 6 فتيات أعلن عن أنفسهن على الإنترنت بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 6 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسمى شرطة "العطارين ، ثانى المنتزه" بالإسكندرية ، وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.