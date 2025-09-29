صورهم على الإنترنت.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسمى شرطة "العطارين ، ثانى المنتزه" بالإسكندرية ، وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.