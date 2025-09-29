القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بأسلحة بيضاء بالإسكندرية.

القبض على بلطجى بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى الواقعة")، وأفادت أهليته بأنه يعانى من مرض نفسى وسبق حجزه بإحدى المستشفيات للطب النفسى بالإسكندرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.