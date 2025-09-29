خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة

أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها الخاصة بتأمين مباراة القمة بين فريقي الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول الاستاد

و تم وضع خطة أمنية تستهدف تأمين محيط استاد القاهرة بالاشتراك فيما بين عناصر البحث الجنائي والشرطة النظامية لرصد أي محاولات خروج عن الأمن العام، فيما تم وضع خطة مرورية لتأمين طرق خروج أتوبيسات المنتخبين من وإلى استاد القاهرة وأيضا طاقم التحكيم، والعمل على تجنب التكدس المروري وقت دخول الجماهير الاستاد وأيضا أثناء الخروج.

كما شددت الأجهزة الأمنية على عدد من المحظورات التي يمنع دخولها إلى المدرجات، حرصًا على سلامة الجماهير وتأمين الأجواء الرياضية.

وتضمنت قائمة تلك المحظورات اللافتات المسيئة لأي طرف، والشماريخ والألعاب النارية، وأقلام الليزر، والمواد القابلة للاشتعال مثل الطلاء والبخاخات، والعبوات الزجاجية، والأسلحة والأدوات الحادة، وكذلك طائرات الدرون.