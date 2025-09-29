قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة

مصطفى الرماح

أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها الخاصة بتأمين مباراة القمة بين فريقي الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول الاستاد

و تم وضع خطة أمنية تستهدف تأمين محيط استاد القاهرة بالاشتراك فيما بين عناصر البحث الجنائي والشرطة النظامية لرصد أي محاولات خروج عن الأمن العام، فيما تم وضع خطة مرورية لتأمين طرق خروج أتوبيسات المنتخبين من وإلى استاد القاهرة وأيضا طاقم التحكيم، والعمل على تجنب التكدس المروري وقت دخول الجماهير الاستاد وأيضا أثناء الخروج.

كما شددت الأجهزة الأمنية على عدد من المحظورات التي يمنع دخولها إلى المدرجات، حرصًا على سلامة الجماهير وتأمين الأجواء الرياضية.

وتضمنت قائمة تلك المحظورات اللافتات المسيئة لأي طرف، والشماريخ والألعاب النارية، وأقلام الليزر، والمواد القابلة للاشتعال مثل الطلاء والبخاخات، والعبوات الزجاجية، والأسلحة والأدوات الحادة، وكذلك طائرات الدرون.

الأهلى والزمالك إستاد القاهرة الدولى مباراة القمة

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

محطات وقود

ارتفاع جديد لأسعار الوقود في إسرائيل وتوقعات بموجة تضخم قادمة

غزة

"أوتشا": وقف إطلاق النار في غزة أولوية لضمان استمرار العمل الإنساني

بيسكوف

الكرملين يدعو لإدراج ترسانات بريطانيا وفرنسا بمحادثات نزع السلاح النووي

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

