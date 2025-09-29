قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رزم ورق على الأسفلت.. ننشر صور تصادم 3 سيارات بالطريق السياحي بالمنيب

آثار الحادث
آثار الحادث
ندى سويفى

تعطلت حركة المرور أعلى الطريق السياحي باتجاه المنيب عقب تصادم 3 سيارات بينها سيارة نقل وانقلاب حمولتها من رزم الورق، كما تواجدت سيارات الإسعاف لنقل متوفى و8 مصابين إلى المستشفى. 

لقي أجنبي مصرعه وأصيب 8 آخرين بينهم 4 أجانب إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق السياحى، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة أعلى الطريق السياحى بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 8 اشخاص بينهم أجانب وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث. 

المنيب الطريق السياحي تصادم 3 سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

الاسكان

وزارة الإسكان تواصل تلبية الطلب المتزايد على أراضي بيت الوطن.. طرح تكميلي

وضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية الزنيقة

محطة صرف الزنيقة.. مشروع بـ120 مليون جنيه ينهي معاناة 19 ألف مواطن في إسنا جنوب الاقصر|تفاصيل

الأقصر تواصل صيانة تاريخها الفرعوني بأعمال ترميم وحفائر في الكرنك

لجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.. الأقصر تواصل أعمال ترميم وحفائر الكرنك

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد