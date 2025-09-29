قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخزن سرى بصحراء السويس.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ220 مليون جنيه

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته أكثر من 3 طن من المواد المخدرة ، تُقدر قيمتها بـ 220 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائي شديد الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعداده مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لإخفاء المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وإعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه ومداهمة المخزن وضبط بحوزته (700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 طن لمخدر الهيدرو - بندقية آلية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (220 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية شحنة مخدرات السويس عنصر جنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

انتصار اكتوبر

الثقافة الجديدة تحتفي بـ 6 أكتوبر.. انتصار متجدد

بنت يا أمنة

"بنت يامنة" فيلم يوثق رحلة صمود فتاة في الصعيد بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وزير الثقافة

وزير الثقافة يترأس الوفد المصري في اجتماعات اليونسكو بإسبانيا

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد