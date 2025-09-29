مخزن سرى بصحراء السويس.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ220 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته أكثر من 3 طن من المواد المخدرة ، تُقدر قيمتها بـ 220 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصر جنائي شديد الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعداده مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لإخفاء المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وإعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه ومداهمة المخزن وضبط بحوزته (700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 طن لمخدر الهيدرو - بندقية آلية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (220 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.