سهرة حمراء تنتهي بقسم الشرطة.. خليجي يتهم 3 فتيات بسرقته في الجيزة

انتهت سهرة حمراء ، داخل شقة خليجي بمنطقة الجيزة، بجريمة سرقة بعدما استولت 3 فتيات على متعلقات الخليجي وفررن هاربات.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة بإبلاغ خليجي الجنسية بتعرضه للسرقة داخل شقته بمنطقة الجيزة، أشارت التحريات إلى أن المجني عليه وصديقه اصطحبا 3 فتيات إلى شقته لقضاء سهرة حمراء إلا أن الخليجي فوجئ باختفاء هواتفه المحمولة وبطاقات بنكية.

وذكر المجني عليه، أنه اكتشف سرقة الفتيات لهاتفين محمولين، جهاز تابلت، و3 بطاقات بنكية، قبل أن يهربن من مكان الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.