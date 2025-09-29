براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة

ذكر البلوجر محسن سعد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه حصل على حكم بالبراءة، في قضية اتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور ومقاطع خاصة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فى الجيزة، قائلا: "الحمد لله براءة".

وضبطت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإبتزاز وتهديد إحدى السيدات بنشر صور وفيديوهات خاصة بها تحصل عليها منها بالجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة سوهاج أفادت فيه بتعرضها لواقعة ابتزاز وتهديد من قبل أحد الأشخاص.

وبالفحص تم تحديد هوية المتهم، صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للجريمة.