الإفراج عن المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات بعد البراءة والتصالح

أنهى منذ قليل المتهمون في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مطاردة فتيات طريق الواحات" إجراءات خروجهم من قسم ثالث أكتوبر، وهم في طريقهم إلى منازلهم.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات على حكم حبسهم 4 سنوات شكلاً، وفي الموضوع ببراءة المتهمين من تهمة التحرش اللفظي، وانقضاء الدعوى بالتصالح عن تهمتي الإصابة وإتلاف السيارة، مع إثبات ترك الدعوى المدنية.

وأكد دفاع المتهمين الأربعة، ودفاع المجني عليهن، أن أسرة الفتيات تصالحت مع المتهمين بشأن الاتهام الثاني.



كما صرحت الفتيات المجني عليهن في تصريحات صحفية أنهن تنازلن عن الاتهامات الموجهة للمتهمين أمام المحكمة، موضحات أنهن أقدمن على ذلك التصالح حرصًا على مستقبل المتهمين، خاصة أنهم طلاب جامعيون، مؤكدات أن "الصلح خير".

وكانت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار إياد حبيش، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، إضافة إلى الحبس سنة مع النفاذ عن الاتهام الثاني، وغرامة 50 جنيهًا وتعويض مدني 100 ألف جنيه.