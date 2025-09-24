براءة المتهمين بقضية مطاردة فتيات طريق الواحات بعد إتمام التصالح

برأت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، المتهمين بمطاردة فتيات الواحات من الاتهام الأول الموجه إليهم والمتعلق بالتعرض للمجني عليهما على نحو يخالف القانون "التحرش".

براءة من التحرش وانقضاء الدعوى بالتصالح بقضية مجاردة فتيات طريق الواحات

كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامين الثاني والثالث والمتعلقين بالتسبب خطأ في إصابة الفتاتين وإتلاف ممتلكاتهما، بعد تقدم المجني عليهما بتنازل رسمي أمام هيئة المحكمة.

وجاء الحكم بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، وتأكيد وكيل المجني عليهن على إتمام إجراءات التصالح.

وعدل المجني عليما فى الواقعة المشهورة إعلاميا بمطاردة فتيات طريق الواحات، عن أقوالهم ا امام محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، في أولى جلسات نظر استئناف 3 طلاب جامعيين و"سائق أوبر" في القضية مطاردة فتيات أكتوبر، على حكم حبسهم 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وذكرت الفتاتان أن الشباب المتهمين لم يتحرشوا بهما لفظيا.

وقدم دفاع المجنى عليهما والمتهمين حافظة تحوى إقرارات التصالح بين الطرفين خلال الجلسة، وقرر رئيس الدائرة رفع الجلسة لحين صدور القرار.

وأكد دفاع المتهمين الأربعة، ودفاع المجني عليهما، تصالح أسرتي المجني عليها مع المتهمين عن الاتهام الثاتي الإصابة والثالث الإتلاف.

وقضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار إياد حبيش، بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما