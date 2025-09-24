الداخلية تكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتضرر بعض الأهالى من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على مالكى الأراضى والإستيلاء على أراضيهم بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 29 أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار من ربة منزل"مصابة بكدمات متفرقة " ، وشقيقها، بتضررهما من 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، لقيامهم بالتعدى عليهما وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول قطعة أرض فضاء إمتداد لأرضها الزراعية ، وتبين أنها ملك لإحدى الهيئات الحكومية، أمكن ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه.

وبمواجهتهم نفوا ما نسب إليهم وأفادوا بإدعاء الشاكية لمحاولتها الإستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها .

أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بالإسكندرية) وبسؤاله أفاد بتواصل الشاكية معه هاتفياً وإخباره بمضمون الشكوى فقام بنشرها دون التأكد من صحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية والقائم على النشر لإدعائهما الكاذب.