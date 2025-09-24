قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ختام الأربعاء
قرارات جديدة من التموين| حذف وفلترة فئات وتعديل شروط الدعم في 2025.. تفاصيل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتضرر بعض الأهالى من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على مالكى الأراضى والإستيلاء على أراضيهم بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 29 أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار من ربة منزل"مصابة بكدمات متفرقة " ، وشقيقها، بتضررهما من 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، لقيامهم بالتعدى عليهما وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول قطعة أرض فضاء إمتداد لأرضها الزراعية ، وتبين أنها ملك لإحدى الهيئات الحكومية، أمكن ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه.

وبمواجهتهم نفوا ما نسب إليهم وأفادوا بإدعاء الشاكية لمحاولتها الإستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها .

أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بالإسكندرية) وبسؤاله أفاد بتواصل الشاكية معه هاتفياً وإخباره بمضمون الشكوى فقام بنشرها دون التأكد من صحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية والقائم على النشر لإدعائهما الكاذب.

