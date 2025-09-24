27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضربة أمنية حاسمة، ونجحت فى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، بقيمة مالية بلغت حوالى 1,6مليار جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بزراعة قطعة أرض بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية بنبات الهيدرو المخدر مستغلين تضاريس المنطقة فى التخفى من الأجهزة الأمنية ، وحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهداف المزرعة حيث تم ضبط 27,5 طن لمخدر الهيدرو بمزرعة مساحتها 3,5 فدان (21 طن لنبات الهيدرو "كامل النمو" – 6,5 طن هيدرو بمخازن سرية بذات المزرعة - بندقية آلية - بندقية خرطوش) كما تم ضبط أحد عناصر التشكيل وبحوزته (90 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,6مليار جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً للضربات الأمنية الإستباقية التى توجهها أجهزة وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.