مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات وسلاح بـ 75 مليون جنيه في قنا| صور

حوادث

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة ، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار مخدرات ، شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه، سلاح نارى"، بمحافظة قنا ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس ، شادو ، إستروكس، هيروين" – 10 ألف قرص مخدر – 110 قطعة سلاح نارى "63 فرد خرطوش ، 26 بندقية خرطوش، 20 بندقية آلية ، طبنجة ") .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (75) مليون جنيه ،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

