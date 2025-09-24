انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 24/9/2025 الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية والتأديبية بمقر مجلس الدولة بالدقي برئاسة المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار الدكتور/ حسين قايد - نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية وأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة للمحكمتين الإدارية والتأديبية

وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2025/2026 والتي تضمنت توزيع عدد (349) مستشارًا ومستشارة، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2025/2026 وتضمنت توزيع عدد (224) مستشارًا ومستشارة، وذلك مع مراعاة رغبات أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين على وفق القواعد المحددة من المجلس الخاص.

وقد رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين مُهنئًا إيَّاهم ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

وأكد على المستشارين ورؤساء الدوائر ضرورة الالتزام بمهام عملهم وحرصهم على أداء واجبهم، بما يحقق العدالة الناجزة، وثمَّن الجهد المخلص الدءوب طوال العام السابق؛ لتحقيق العدالة للمتقاضين في ظل معاونة صادقة وحرص دائم وهمَّة عالية من أعضاء وعضوات الجمعية العمومية.

وفي ختام كلمته وجَّه بأهمية الاستمرار في بذل العطاء، والتمسك بالمبادئ والأمانة والإخلاص في سبيل أداء رسالة العدالة من جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة