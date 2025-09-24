الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإرتكاب أفعال خادشة للحياء أمام طفلة حال سيرها بأحد الشوارع بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة جمصة، وبسؤالها أقرت بأنها حال سيرها بأحد الشوارع قام أحد الأشخاص بإرتكاب أفعال خادشة للحياء أمامها فلاذت بالفرار.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة مركز نبروه) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.