بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة داخل نادٍ صحي بالمهندسين.

وتبين أن المتهم يدعى مصطفى إلا أنه أطلق على نفسه لقب فتاة تدعى كنزي؛ للعمل داخل نادٍ صحي بالمهندسين، لممارسة الشذوذ والأعمال المنافية للآداب

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للآداب من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة فتاة تدعى كنزي ويرتدي ملابس حريمي كستار لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي بريك تايم بالمهندسين.

وتم تحديد هويته وضبطه، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، تم تحرير محضرًا بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.