قدموا أوراق التصالح.. فتاتا مطاردة طريق الواحات: المتهمون لم يتحرشوا بنا لفظيا

عدلت المجني عليهما فى الواقعة المشهورة إعلاميا بمطاردة فتيات طريق الواحات، عن أقوالهما أمام محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، في أولى جلسات نظر استئناف 3 طلاب جامعيين و"سائق أوبر" في القضية، على حكم حبسهم 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وذكرت الفتاتان أن الشباب المتهمين لم يتحرشوا بهما لفظيا.

فتاتا مطاردة طريق الواحات: المتهمون لم يتحرشوا بنا لفظيا

وقدم دفاع المجنى عليهما والمتهمين حافظة تحوى إقرارات التصالح بين الطرفين خلال الجلسة، وقرر رئيس الدائرة رفع الجلسة لحين صدور القرار.

وأكد دفاع المتهمين الأربعة، ودفاع المجني عليهما، تصالح أسرتي المجني عليها مع المتهمين عن الاتهام الثاني الإصابة والثالث الإتلاف.

وقضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار إياد حبيش، بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى اخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.