مهيب عبد الهادي: يانيك فيريرا مستمر مع نادي الزمالك ويقود التدريب يوم الخميس

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن استمرار المدرب يانيك فيريرا مع نادي الزمالك في التدريب.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"انفراد .... يانيك فيريرا مستمر مع نادي الزمالك ويقود التدريب يوم الخميس".

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة بشأن رحيل يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الجبهة التي تريد رحيل يانيك فيريرا ترى أن المدرب لا يدير المباريات بشكل مثالي.. ودائم الصدامات مع بعض اللاعبين أمثال الجزيري وشيكو بانزا”.

وتحدّث الإعلامي خالد الغندور عن هزيمة الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة، وعن موقف يانيك فيريرا من الاستمرار في القيادة الفنية للفارس الأبيض.

وقال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "تحدثت من قبل عن يانيك فيريرا وطريقة تدريبه، والجميع هاجمني واتهمني بأنني أتعمد (هدم) نادي الزمالك والمدرب".

وأضاف الغندور: "الفارس الأبيض يمر بأزمة مالية كبيرة، لكن هناك أمور لا يصح الحديث عنها قبل مباراة مهمة مثل القمة".

وتابع: "أي شخص في العالم يعمل من أجل المال، ولاعب كرة القدم مصدر رزقه الوحيد هو كرة القدم، ومعظم اللاعبين في مصر يُعتبرون (أمل) أسرهم، ولديهم مسؤوليات كبيرة وأعباء مالية، وهذا أمر طبيعي".

وواصل: "الزمالك مُطالب بمنافسة الأهلي وبيراميدز وعدم خسارة أي بطولة، لكن لاعبي الأحمر لا يعانون من أي مشاكل مالية، على عكس لاعبي الزمالك الذين يواجهون أزمة مالية خانقة".

وأردف: "آخر أموال حصل عليها لاعبو الزمالك كانت يوم 2 يونيو الماضي، ولم يحصلوا حتى الآن على آخر 25% من مستحقاتهم المالية عن الموسم الماضي، ومنذ بداية الموسم الحالي لم يتقاضَ أي لاعب أي أموال على الإطلاق، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للعب تحت هذه الظروف".

وأشار: "شيكو بانزا لاعب قادم من أنغولا ومحترف بعقد رسمي، لكن الزمالك لم يلتزم بدفع أي مقابل مادي لناديه نظير انتقاله، وهو نفس الأمر بالنسبة للبرازيلي بيزيرا الذي لم يحصل ناديه أيضًا على مستحقاته".

وختم الغندور: "حتى يانيك فيريرا نفسه لم يحصل على راتبه منذ 3 أشهر، وفي حال رحيله سيطالب بمستحقاته.. فهل يستطيع الزمالك منحه هذه المستحقات؟".