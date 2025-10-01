خريطة تنموية جديدة لمدن البحر الأحمر.. المحافظ يعتمد المخطط الاستراتيجي للغردقة وحلايب

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية شاملة بمحافظات الصعيد والمدن الساحلية، أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتي الغردقة وحلايب، ليمثل انطلاقة جديدة نحو مستقبل أكثر تنظيمًا واستدامة يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أهداف المخطط

المخطط التنموي الجديد يهدف إلى استيعاب التوسعات السكانية المتوقعة وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة بما يرفع من مستوى معيشة المواطنين.

كما يركز على تعظيم دور البحر الأحمر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، خصوصًا مع ما تتمتع به الغردقة وحلايب من مقومات طبيعية وأهمية استراتيجية.

محاور التطوير

البنية التحتية: تطوير شبكة الطرق الداخلية والخارجية وربطها بالمحاور القومية، بجانب رفع كفاءة مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

القطاع العمراني: توسيع الرقعة السكنية، مع وضع تصورات لمشروعات إسكان جديدة، تلبي الطلب المتزايد وتراعي المعايير البيئية.

الخدمات الأساسية: إدراج مشروعات تعليمية وصحية وترفيهية متكاملة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

البعد البيئي: روعي في إعداد المخطط الطبيعة الجغرافية الفريدة للمدينتين، للحفاظ على إرثهما البيئي وتوظيفه بشكل مستدام.

تعاون مؤسسي

أكد المحافظ أن إعداد المخطط تم بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بعد إجراء دراسات ميدانية تفصيلية، لضمان توافق المخطط مع الواقع الجغرافي والاجتماعي للمحافظة.

رؤية مستقبلية

وشدد اللواء عمرو حنفي على أن اعتماد هذا المشروع يفتح آفاقًا واسعة للتنمية والاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن المخطط يمثل حجر أساس لنهضة اقتصادية وعمرانية كبرى، ويعكس التزام الدولة بتحويل البحر الأحمر إلى نموذج يحتذى به في التنمية السياحية والعمرانية بمصر.