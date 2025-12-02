أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري .. تشهد شهادات البنك الأهلي المصري 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الماضية، بعدما تصدرت محركات البحث عقب إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.

يتزامن ذلك مع ارتفاع رغبة قطاع كبير من الأفراد في تأمين مدخراتهم عبر أوعية ادخارية تمنح عائدًا مجزيًا ومستقرًّا، خاصة في ظل استمرار الطلب على الشهادات طويلة الأجل التي توفر عوائد ثابتة أو متدرجة تتماشى مع خطط العملاء المختلفة.

واقرأ أيضًا:

ويواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتسم بالتنافسية سواء من حيث سعر العائد أو سهولة الإجراءات أو إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

وحتى اللحظة، لم تُجر أي تعديلات جديدة على معظم الشهادات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، باستثناء تحديث مهم أعلن عنه محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك، والذي أكد تعديل العائد على الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات ليصبح 17% للعائد الشهري.

كما تم تحديث العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج وفق التفاصيل الآتية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تستمر مدة الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متدرج يمنح 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في السنة الثالثة، على أن يكون صرف العائد شهريًا.

وتتيح الشهادة إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر من يوم العمل التالي للشراء بالقيمة الاسمية في نهاية مدتها.

كما تشمل مزايا إضافية منها إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تأتي هذه الشهادة أيضًا بمدة ثلاث سنوات، لكنها توفر عائدًا سنويًا متدرجًا يبدأ بــ 23% في السنة الأولى ثم 18.5% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة.

وتتم عملية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية بنهاية المدة، وتتيح جميع مزايا الشهادات الأخرى من حيث إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهري

تُعد من أكثر الشهادات التي تحظى بمتابعة العملاء، إذ تبلغ مدتها ثلاث سنوات ويبلغ سعر العائد عليها 17% شهريًا بعد التعديل المعلن.

وتظل الشهادة ثابتة العائد طوال مدة احتفاظ العميل بها، بينما يُسمح بالاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية عند انتهاء المدة، وتمنح كذلك إمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقة ائتمان، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

تبلغ مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متغير يساوي سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافًا إليه 0.25%، ويُصرف العائد ربع سنوي، وقد بلغ سعره الحالي 22.25% ربع سنوي.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وتتيح إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان، كما يتغير عائدها بصورة تلقائية مع تغير سعر الإيداع الصادر عن البنك المركزي.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

تأتي هذه الشهادة بمدة خمس سنوات وبعائد ثابت قدره 14.25% يُصرف شهريًا.

وتتيح إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية في نهاية المدة، مع إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان، ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي للشراء.

شهادة أمان المصريين

تتميز شهادة أمان المصريين بكونها موجهة لفئات واسعة من المواطنين، حيث تبلغ مدتها ثلاث سنوات وتقدم عائدًا تراكميًا بنسبة 13% يُصرف في نهاية المدة.

وتبدأ فئات الشراء من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه كحد أقصى. ويسمح باستردادها في أي وقت أو عند انتهاء المدة بالقيمة الاسمية بعد خصم أقساط التأمين، ولا يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

وتشمل مزايا تأمينية منها وثيقة حياة دون كشف طبي من سن 18 إلى 59 عامًا، وتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة الطبيعية و250 ألفًا في حالة الوفاة بحادث، مع إمكانية صرف التعويض كدفعة واحدة أو معاش شهري.

كما تتيح الدخول في سحب ربع سنوي على جوائز بقيمة عشرة آلاف جنيه لعدد 200 فائز، وتتوفر إمكانية شرائها عبر محفظة فون كاش، وهي متاحة للأفراد والجهات بشرط عدم استردادها خلال أول ست سنوات.

بهذه الخيارات المتنوعة، يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز دوره كأحد أهم مزوّدي المنتجات الادخارية في السوق، مستهدفًا تلبية الاحتياجات الاستثمارية لمختلف الفئات وفق عوائد تنافسية واستقرار مالي يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات.