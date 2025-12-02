قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري
تامر حسني يعلن عن حفل خيري بعد تعافيه من وعكته الصحية
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
3 أدعية عن النبي للشفاء والوقاية من الحسد.. لا تغفل عنها
أمر غير مقبول.. حازم إمام يرد على تصريحات فيريرا بشأن الزمالك
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود
محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة
خطر على النظام الاجتماعي.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
مفاجأة صادمة.. محامي رمضان صبحي يكشف نسبة قبول المحكمة الفيدرالية لطعن المنشطات
جيش الإحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية
المتحدث باسم وزارة الخارجية يكشف تفاصيل إطلاق سراح 3 مصريين في مالي
الشتا يدق البيبان| الأرصاد الجوية: أمطار على كفر الشيخ والسواحل الشمالية خلال ساعات
عبد الفتاح تركي

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري .. تشهد شهادات البنك الأهلي المصري 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الماضية، بعدما تصدرت محركات البحث عقب إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.

يتزامن ذلك مع ارتفاع رغبة قطاع كبير من الأفراد في تأمين مدخراتهم عبر أوعية ادخارية تمنح عائدًا مجزيًا ومستقرًّا، خاصة في ظل استمرار الطلب على الشهادات طويلة الأجل التي توفر عوائد ثابتة أو متدرجة تتماشى مع خطط العملاء المختلفة.

واقرأ أيضًا:

كارت ميزة من البنك الأهلي

ويواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتسم بالتنافسية سواء من حيث سعر العائد أو سهولة الإجراءات أو إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة. 

وحتى اللحظة، لم تُجر أي تعديلات جديدة على معظم الشهادات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، باستثناء تحديث مهم أعلن عنه محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك، والذي أكد تعديل العائد على الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات ليصبح 17% للعائد الشهري.

كما تم تحديث العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج وفق التفاصيل الآتية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تستمر مدة الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متدرج يمنح 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في السنة الثالثة، على أن يكون صرف العائد شهريًا.

وتتيح الشهادة إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر من يوم العمل التالي للشراء بالقيمة الاسمية في نهاية مدتها.

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا

كما تشمل مزايا إضافية منها إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تأتي هذه الشهادة أيضًا بمدة ثلاث سنوات، لكنها توفر عائدًا سنويًا متدرجًا يبدأ بــ 23% في السنة الأولى ثم 18.5% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة.

وتتم عملية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية بنهاية المدة، وتتيح جميع مزايا الشهادات الأخرى من حيث إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهري

تُعد من أكثر الشهادات التي تحظى بمتابعة العملاء، إذ تبلغ مدتها ثلاث سنوات ويبلغ سعر العائد عليها 17% شهريًا بعد التعديل المعلن.

وتظل الشهادة ثابتة العائد طوال مدة احتفاظ العميل بها، بينما يُسمح بالاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية عند انتهاء المدة، وتمنح كذلك إمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقة ائتمان، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

تبلغ مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متغير يساوي سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافًا إليه 0.25%، ويُصرف العائد ربع سنوي، وقد بلغ سعره الحالي 22.25% ربع سنوي.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وتتيح إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان، كما يتغير عائدها بصورة تلقائية مع تغير سعر الإيداع الصادر عن البنك المركزي.

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

تأتي هذه الشهادة بمدة خمس سنوات وبعائد ثابت قدره 14.25% يُصرف شهريًا.

وتتيح إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية في نهاية المدة، مع إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان، ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي للشراء.

شهادة أمان المصريين

تتميز شهادة أمان المصريين بكونها موجهة لفئات واسعة من المواطنين، حيث تبلغ مدتها ثلاث سنوات وتقدم عائدًا تراكميًا بنسبة 13% يُصرف في نهاية المدة.

وتبدأ فئات الشراء من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه كحد أقصى. ويسمح باستردادها في أي وقت أو عند انتهاء المدة بالقيمة الاسمية بعد خصم أقساط التأمين، ولا يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

شعار البنك الأهلي المصري

وتشمل مزايا تأمينية منها وثيقة حياة دون كشف طبي من سن 18 إلى 59 عامًا، وتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة الطبيعية و250 ألفًا في حالة الوفاة بحادث، مع إمكانية صرف التعويض كدفعة واحدة أو معاش شهري.

كما تتيح الدخول في سحب ربع سنوي على جوائز بقيمة عشرة آلاف جنيه لعدد 200 فائز، وتتوفر إمكانية شرائها عبر محفظة فون كاش، وهي متاحة للأفراد والجهات بشرط عدم استردادها خلال أول ست سنوات.

البنك الأهلي يزين أبراجه احتفالا بـ 125 عاما على إنشائه

بهذه الخيارات المتنوعة، يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز دوره كأحد أهم مزوّدي المنتجات الادخارية في السوق، مستهدفًا تلبية الاحتياجات الاستثمارية لمختلف الفئات وفق عوائد تنافسية واستقرار مالي يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات.

شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي 2025 أعلى عائد بنكي شهري أعلى فائدة ربع سنوية الشهادة البلاتينية البنك الأهلي عائد الشهادات بعد تثبيت الفائدة أفضل شهادات استثمار 2025 شهادات البنك الأهلي العائد المتدرج شهادة أمان المصريين 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

