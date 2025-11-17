قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى عائد شهادات 2025.. هل فوائد البنوك حرام؟

اعلى عائد شهادة في مصر
اعلى عائد شهادة في مصر
رشا عوني

يتساءل الكثير عن مدى حرمانية فوائد البنوك و عوائد الشهادات البنكية للاستثمار، وما إذا كانت هذه العوائد تدخل نتحت بند الربا، خاصة في ظل توجه الكثير لاستثمار أموالهم في شراء شهادات الاستثمار و الادخار و البحث عن أعلى عائد شهادات في مصر مؤخراً في البنوك المختلفة . 

 

دار الافتاء تحسم الجدل

أوضحت دار الافتاء المصرية، أن التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة المباحة جائز شرعًا دون حرج، مشيرة إلى أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر يُصنف أنشطة البنوك ضمن إطار التمويل والاستثمار.

فوائد البنوك ليست ربا 

وأوضحت الدار، أن هذه الفوائد ليست فوائد قروض محرمة، وإنما تعتبر أرباحًا ناتجة عن عقود تحقق مصالح جميع الأطراف، ولا علاقة لها بالربا الذي حرم الفقهاء التعامل به.

وأكدت دار الإفتاء ، أن التعامل بهذه الطريقة آمن شرعًا، ويجوز للمسلمين الاستفادة منها في النفقة المشروعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر

أعلى عائد شهادات استثمار 

 

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

  • مدة الشهادة: 5 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 14.5% بشكل شهري.

شهادة أمان المصريين

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، وقيمة الحد الأقصى للشراء 2500 جنيه مصري.
  • نسبة العائد: 13%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
  • نسبة العائد: 21% في السنة الأولى، 16.75% في السنة الثانية، 13.50% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 23% للسنة الأولى، 18.50% للسنة الثانية، 14% للسنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 17% بشكل شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 21.25% بشكل ربع سنوي.

 

شهادات بنك مصر 

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر

يُصدر بنك مصر شهادة «يوماتي» بعائد سنوي متغير يصل إلى 20.75%، يتم صرفه يوميًا، لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير من بنك مصر:

– تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

– معدل عائد متغير يصرف يومياً.

– عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%).

سعر العائد على الشهادة:

– عائد 20.75% سنوياً يصرف يومياً.

اعلى عائد شهادات شهادات بنك مصر شهادات البنك الاهلي اعلى شهادة في البنك الاهلي شهادة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

جانب من اللقاءات

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "خطورة الرشوة"

قوافل دعوية بالفيوم

صحح مفاهيمك.. أوقاف الفيوم تنظّم قوافل دعوية عن التنمر الإلكتروني

هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل

هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد