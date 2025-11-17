أعلى عائد شهادات 2025.. هل فوائد البنوك حرام؟

يتساءل الكثير عن مدى حرمانية فوائد البنوك و عوائد الشهادات البنكية للاستثمار، وما إذا كانت هذه العوائد تدخل نتحت بند الربا، خاصة في ظل توجه الكثير لاستثمار أموالهم في شراء شهادات الاستثمار و الادخار و البحث عن أعلى عائد شهادات في مصر مؤخراً في البنوك المختلفة .

دار الافتاء تحسم الجدل

أوضحت دار الافتاء المصرية، أن التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة المباحة جائز شرعًا دون حرج، مشيرة إلى أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر يُصنف أنشطة البنوك ضمن إطار التمويل والاستثمار.

فوائد البنوك ليست ربا

وأوضحت الدار، أن هذه الفوائد ليست فوائد قروض محرمة، وإنما تعتبر أرباحًا ناتجة عن عقود تحقق مصالح جميع الأطراف، ولا علاقة لها بالربا الذي حرم الفقهاء التعامل به.

وأكدت دار الإفتاء ، أن التعامل بهذه الطريقة آمن شرعًا، ويجوز للمسلمين الاستفادة منها في النفقة المشروعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر

أعلى عائد شهادات استثمار

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 14.5% بشكل شهري.

شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، وقيمة الحد الأقصى للشراء 2500 جنيه مصري.

نسبة العائد: 13%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

نسبة العائد: 21% في السنة الأولى، 16.75% في السنة الثانية، 13.50% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 23% للسنة الأولى، 18.50% للسنة الثانية، 14% للسنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 17% بشكل شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 21.25% بشكل ربع سنوي.

شهادات بنك مصر

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر

يُصدر بنك مصر شهادة «يوماتي» بعائد سنوي متغير يصل إلى 20.75%، يتم صرفه يوميًا، لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير من بنك مصر:

– تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

– معدل عائد متغير يصرف يومياً.

– عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%).

سعر العائد على الشهادة:

– عائد 20.75% سنوياً يصرف يومياً.