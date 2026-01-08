قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر خط أحمر| وزير الخارجية: ندعم وحدة اليمن والسودان وفلسطين ونؤكد على حماية مصالحنا الوجودية
وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي
وزير الخارجية: مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية
فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
طبيبة تكشف حقائق عن اللحم المستورد لاتتوقعها

ريهام قدري

أكدت الدكتورة سماح نوح أن اللحم المستورد آمن تمامًا وصالح للاستهلاك، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية، موضحة أن بعض الخرافات مثل “صعقه بالكهرباء” غير صحيحة، إذ إن الاستيراد يتم من دول تلتزم بالذبح الإسلامي مثل البرازيل (لحم الأبقار)، الهند (لحم الجاموس)، والصومال (لحم الضان والماعز).


وأضافت أن جميع اللحوم المستوردة تشرف عليها لجان من المراكز الإسلامية، بالإضافة إلى لجان ثلاثية من بعثات الطب البيطري والغرفة التجارية والصحة المصرية، لضمان مطابقة اللحوم للمواصفات المصرية وخلوها من الأمراض. 

ولفتت إلى أن أي دولة لا تلتزم بالذبح الحلال مثل فرنسا، لا يتم الاستيراد منها.


أما اختلاف الطعم بين اللحم البلدي والمستورد، بحسب د. سماح نوح، فيعود لاختلاف نوعية الغذاء وطريقة التربية؛ فالبلدي يُربى في أماكن مغلقة ويُعطى أعلافًا تحتوي على جيلاتين وجليكوجين أكثر، مما يمنحه طعمًا أقوى وملمسًا أنعم، بينما الحيوان المستورد يتحرك في المراعي المفتوحة، لذا يكون لحمه أكثر إحمرارًا وأقل طراوة.


وأوضحت أن اللحم المجمد ليس مخالفًا أو ضارًا، وأن اختلاف الأسعار يعود لاختلاف درجات اللحوم وشركات الاستيراد، مؤكدة على أهمية شراء اللحم من أماكن موثوقة وذات سمعة طيبة، ومراعاة أن لا يحتوي على ألوان غير طبيعية.

