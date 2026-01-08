من اللفت للخيار .. ملف كامل لتحضير المخلل قبل رمضان

يُعد المخللات أحد أساسيات سفرة الفطار في رمضان ولذلك نقدم إليك ملفاً عن طريقة عمل المخلل في البيت مناسب لرمضان



مخلل الخيار السريع



المكونات:

1 كيلو خيار صغير

1 لتر ماء

2 ملعقة كبيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة سكر

4 فصوص ثوم

شطة حسب الرغبة

شبت أو كرفس

عصير نصف ليمونة (اختياري)

الطريقة:

يُغسل الخيار جيدًا ويُصفّى.

يُغلى الماء ويُضاف له الملح والسكر ويُترك يبرد تمامًا.

في برطمان معقم نضع الخيار، الثوم، الشطة، والشبت.

نضيف محلول التخليل حتى يغطي الخيار تمامًا.

يُغلق البرطمان ويُترك يومين في حرارة المطبخ، ثم يُحفظ في الثلاجة.

جاهز خلال 3–4 أيام.



مخلل الجزر واللفت



المكونات:

½ كيلو جزر + ½ كيلو لفت

1 لتر ماء

2 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة خل

1 بنجر صغير (للون)

ثوم + شطة

الطريقة:

يُقشر الجزر واللفت ويُقطع.

يُغلى الماء مع الملح ويُترك يبرد.

يُرص الخضار في البرطمان مع البنجر والثوم.

يُضاف الخل ثم محلول التخليل.

يُغلق ويُترك 4–5 أيام.