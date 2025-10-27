قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
بعد قرار البنوك الأخير.. اقتصادي يوضح مميزات شهادة الادخار الرباعية بعائد 27%

شهادات الإدخار بالبنوك
شهادات الإدخار بالبنوك
ياسمين القصاص

في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها السوق المصرية مؤخرا، تتسابق البنوك في طرح أدوات ادخارية جديدة تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن الأمان والعائد المجزي، ومن بين هذه الأدوات التي تصدرت المشهد مؤخرا، برزت شهادات الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي كأحد أبرز الابتكارات المصرفية، لما تقدمه من عائد مرتفع واستقرار مالي يواكب تطورات السياسة النقدية في البلاد.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن شهادات الإدخار تعكس مرونة الجهاز المصرفي المصري في التفاعل مع المتغيرات النقدية والاقتصادية الراهنة. 

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  هذه الخطوة تمثل توجها استراتيجيا يهدف إلى تحقيق توازن بين جذب السيولة من السوق والحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية.

وأشار جاب الله، إلى أن العائد التراكمي المرتفع في هذه الشهادة ليس مجرد وسيلة لجذب الودائع، بل هو جزء من رؤية أشمل لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. 

وتابع: "كما يسهم في تحقيق هدف مزدوج، حماية مدخرات المواطنين من تآكل القيمة الشرائية، وفي الوقت نفسه ضخ سيولة طويلة الأجل في البنوك يمكن توجيهها لتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية".

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي

وفي السياق نفسه، حازت شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي على اهتمام واسع من العملاء، بعد أن أعلنت البنوك عن طرحها بعائد مميز يصل إلى 27% في السنة الأولى، الأمر الذي جعلها الخيار الأمثل أمام الباحثين عن استثمار آمن يحقق عائدا مرتفعا على المدى المتوسط. 

وتعد هذه الشهادة إحدى أهم الأدوات الادخارية الجديدة التي أطلقتها البنوك استجابة للمتغيرات الاقتصادية، وسعيًا منها إلى تعزيز الثقة في الجنيه المصري وتشجيع ثقافة الادخار.

وجاء طرح هذه الشهادة بالتزامن مع القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الفائدة، خاصة بعد إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما الأكبر في السوق المحلية، عن خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، عقب قرار البنك المركزي المصري بتقليص أسعار الإيداع والإقراض بنسبة 1%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.

تفاصيل شهادة الادخار الرباعية 

وضمن هذا الإطار، أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن إتاحة مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية لعملائه، من أبرزها الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي، التي تمنح عائدا مميزا يبلغ 100% من أصل قيمة الشهادة بنهاية المدة.

وأوضح البنك أن هذه الشهادة تمنح العميل فائدة تراكمية تضاف إلى أصل المبلغ بعد مرور أربع سنوات، فعلى سبيل المثال، عند ربط شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، يحصل العميل بنهاية المدة على 100 ألف جنيه فائدة إضافية، ليصل إجمالي العائد إلى 200 ألف جنيه، تشمل أصل المبلغ والفائدة المجمعة معا.

الحد الأدنى والفائدة وشروط الإصدار

وحدد البنك العربي الإفريقي الدولي الحد الأدنى لشراء الشهادة الرباعية بقيمة 5.000 جنيه مصري، بعائد تراكمي يعادل 100% خلال أربع سنوات، أي ما يعادل فائدة سنوية نسبتها 18.92% تقريبا يتم صرفها في نهاية المدة، وأوضح البنك أن هذه الشهادة غير قابلة للتجديد تلقائيا بعد انتهاء مدتها.

مدة الشهادة وإمكانية الاسترداد

وتبلغ مدة شهادة الادخار الرباعية أربع سنوات كاملة، وهي مخصصة للأفراد فقط دون الشركات أو الهيئات، ولا يتيح البنك استرداد قيمة الشهادة أو كسرها إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ شرائها، بما يضمن استقرار الودائع وتحقيق العائد المستهدف للعملاء.

والجدير بالذكر، أن تعكس شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي توجه البنوك المصرية نحو تقديم أدوات ادخارية أكثر جاذبية وتنوعا، بما يتماشى مع سياسة التيسير النقدي الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

كما تؤكد هذه الخطوة على قدرة الجهاز المصرفي المصري على ابتكار منتجات مالية تجمع بين الأمان والعائد المجزي، وتمنح المدخرين ثقة متجددة في قوة الجنيه المصري واستقرار السوق المحلية.

وسوف نرصد لكم  مميزات الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي

– مدة الشهادة 4 سنوات.

– الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

– سعر الفائدة: 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية 18.92%.

– تقدم للأفراد فقط.

– يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة.

وجاءت شروط ربط الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي كالتالي:

– لا يسمح بتجديد الشهادة.

– لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

نسبة الاسترداد المبكر:
• السنة الأولى: 7%.

• السنة الثانية: 6%.

• السنة الثالثة: 5%.

• السنة الرابعة: 4%.
 

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: "رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم"

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد