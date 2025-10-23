أعلى شهادة ادخار في البنوك.. تفاصيل

تسعى البنوك المصرية لتحفيز العملاء على استثمار كافة ثرواتهم ومدخراتهم داخل القنوات الشرعية والرسمية للجهاز المصرفي بما يضمن لهم المزيد من الحفاظ على تلك الأصول وتنميتها في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

يوجه البنك المركزي المصري كافة البنوك التي تعمل داخل القطر المصري على تنفيذ تلك التعليمات والتكليفات من خلال التيسير على العملاء في فتح الحسابات البنكية وصولا لإعداد منتجات مصرفية ادخارية تساعدهم في تلبية احتياجاتهم وتعيينهم على تحمل أعباء المعيشة.

من بين تلك البنوك التي تنفذ تلك التكليفات، يأتي بنك مصر الحكومي إذ أطلق خلال السنوات الماضية منتجات ادخارية أبرزها الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت وهي متاحة لكافة الشرائح من الفئات والأفراد.

شهادة ابن مصر ذات العائد المتناقص

عن الشهادة

تطرح هذه الشهادة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وهي موجهة للأفراد الطبيعيين بمختلف الأعمار والفئات المصريين والأجانب .

الحد الأدنى لشراء الشهادة

يمكن للعميل شراء الشهادة بحد أدنى واحدة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد متناقص يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة على أن يتم حسابه شهريا .

سعر العائد

يتيح بنك مصر سعر عائد الشهادة على 3 فترات تتضمن

20.5% في السنة الأولى للشهادة

ثم 17% في السنة الثانية

وأخيراً 13.5% في السنة الثالثة والأخيرة.

مزايا شراء الشهادة