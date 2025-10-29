خبير اقتصادي يوضح بدائل شهادات الادخار.. فيديو

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد أن المواطنين كانوا يعتمدون كليًا على الشهادات الادخارية خلال الفترة الماضية، لأن فوائدها كانت مرتفعة ومناسبة للظروف الاقتصادية آنذاك، معتبرًا أنها كانت استثمارًا جيدًا في تلك المرحلة، لكن مع تراجع أسعار الفائدة في مصر بدأ يتساءل الكثيرون عن البديل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بداية صعود الفائدة عالميًا وتسجيلها مستويات تاريخية لم تحدث من قبل كانت مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك الفيدرالية اتجهت نحو رفع العائد الخالي من المخاطر من خلال رفع معدلات الفائدة عالميًا على مستوى الاقتصاديات العالمية بصفة عامة.

وأضاف أن هذا الارتفاع في الفائدة دفع رؤوس الأموال نحو أدوات الدخل الثابت والادخار لتخفيض قوة الطلب على السلع والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس على معدلات التضخم ودفعها نحو الاستقرار ثم الانخفاض مجددًا.

وأوضح أن القطاع المالي والمصرفي شهد زخمًا كبيرًا من أموال المدخرين والمستثمرين، كما اتجهت الأموال أيضًا نحو أدوات الدخل الثابت والملاذات الآمنة مثل الذهب، والذي سجل مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق من قبل.



