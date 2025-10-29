قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها لمنظمة الإنتوساي
عايز أحفظ القرآن ومش مطرود من بلدي.. محمد سامي يطلق تصريحاته النارية
رئيس الوزراء: الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية
مرضى لم يتلقوا العلاج.. استشهاد 983 فلسطينيا في غزة
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
أحمد موسى: المتحف الكبير سيجذب ملايين السياح ويزيد موارد مصر الدولارية
الزراعة: تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام بالحملة القومية
محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضية
احذر.. قطع الأشجار يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
"إنتِ الأساس".. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية لدعم صحة المرأة بمحافظة جنوب سيناء
مصر تتسلم رئاسة منظمة الإنتوساي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير اقتصادي يوضح بدائل شهادات الادخار.. فيديو

الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد
الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد
البهى عمرو

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد أن المواطنين كانوا يعتمدون كليًا على الشهادات الادخارية خلال الفترة الماضية، لأن فوائدها كانت مرتفعة ومناسبة للظروف الاقتصادية آنذاك، معتبرًا أنها كانت استثمارًا جيدًا في تلك المرحلة، لكن مع تراجع أسعار الفائدة في مصر بدأ يتساءل الكثيرون عن البديل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بداية صعود الفائدة عالميًا وتسجيلها مستويات تاريخية لم تحدث من قبل كانت مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك الفيدرالية اتجهت نحو رفع العائد الخالي من المخاطر من خلال رفع معدلات الفائدة عالميًا على مستوى الاقتصاديات العالمية بصفة عامة.

وأضاف أن هذا الارتفاع في الفائدة دفع رؤوس الأموال نحو أدوات الدخل الثابت والادخار لتخفيض قوة الطلب على السلع والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس على معدلات التضخم ودفعها نحو الاستقرار ثم الانخفاض مجددًا.

وأوضح أن القطاع المالي والمصرفي شهد زخمًا كبيرًا من أموال المدخرين والمستثمرين، كما اتجهت الأموال أيضًا نحو أدوات الدخل الثابت والملاذات الآمنة مثل الذهب، والذي سجل مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق من قبل.


 

الاقتصاد الشهادات الادخارية أسعار الفائدة

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الذهب الصيني

الذهب الصيني الجديد يثير جدلا واسعا بعد الإعلان عنه.. ما القصة؟

كائنات فضائية

آلاف الأجسام الفضائية ترصد التجارب النووية على الأرض.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول رغم تراجع مستواه.. ما هو؟

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات بمذاق لا يقاوم

تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

