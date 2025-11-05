استثمر بأمان مع شهادات الادخار من البنك الأهلى المصري| بأعلى العوائد

تعد شهادات الإدخار إحدى أهم الأدوات الاستثمارية التي يقبل عليها المواطنون في مصر، لما توفره من أمان مالي وعائد ثابت يساهم في دعم الدخل الشهري للأفراد والأسر.

ويحرص البنك الأهلي المصري، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية، على طرح باقات متنوعة من الشهادات الادخارية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة من حيث مدة الاستثمار ونسبة العائد وطريقة الصرف.

وفي هذا الصدد، أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخارية جديدة لمدة عام واحد، تعد من الشهادات ذات العائد الثابت، حيث يبلغ معدل العائد السنوي 14%، ويتم صرف العائد شهريا.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، يبحث الكثير من الأفراد عن طرق متنوعة لحماية مدخراتهم وزيادة قيمتها. من بين هذه الخيارات تأتي شهادات الاستثمار الجديدة كأداة آمنة وفعالة، إلى جانب الاتجاه للاستثمار في الذهب والعقارات والدولار، بهدف تحقيق التوازن بين الأمان والعائد.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتميز شهادات الاستثمار بعدة مزايا تجعلها خيارا جذابا للمستثمرين، منها العوائد الثابتة والآمنة، والمرونة في مدة الاستثمار، وسهولة الوصول إلى رأس المال، بالإضافة إلى تنوع الشهادات بحسب العملة سواء كانت محلية أو أجنبية، وضمان رأس المال، كما تساعد هذه الشهادات في تنظيم التوفير الشخصي ودعم الاستقرار المالي للفرد أو الأسرة.

وأشار الإدريسي، إلى أنه توفر أيضا شهادات الاستثمار إمكانية الجمع بين أنواع مختلفة منها، مما يعزز من تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر المرتبطة بتحركات السوق، وبفضل هذه المزايا، تمثل الشهادات أداة فعالة لتحقيق أهداف الادخار والاستثمار بأمان، مع القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه الشهادة ضمن مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي يقدمها البنك، والتي تتراوح مددها بين عام واحد وحتى سبع سنوات، وتشمل أنواعا متعددة مثل: الشهادات ثابتة العائد، ومتغيرة العائد، والمتناقصة العائد.

ويبحث العديد من المواطنين حاليا عن أفضل وأعلى عائد يمكن تحقيقه من شهادات الادخار، خاصة للشهادات ذات المدة القصيرة التي لا تتجاوز سنة واحدة.

فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ قدره 260 ألف جنيه مصري في شهادة بعائد 14% لمدة سنة واحدة، يحصل المستثمر على عائد شهري يبلغ نحو 3033 جنيها على مدار 12 شهرا، وهو ما يوفر دخلا إضافيا ثابتا طوال العام.

ومن ناحية أخرى، يعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم شهادات ادخار بعائد مرتفع على المدى المتوسط، حيث يوفر شهادة ثابتة العائد بنسبة 17% بعائد شهري، تمتد لمدة ثلاث سنوات (36 شهرا)، لتعد بذلك أعلى شهادة ادخارية ثابتة العائد حاليا في السوق المصرفي المصري.

وتتيح شهادات الادخار للمواطنين الحصول على دخل شهري ثابت أو متغير وفقا لسياسات البنك المركزي المصري، الذي يقوم بتحديد أسعار الفائدة الأساسية.

وتعد هذه الأدوات الاستثمارية خيارا مثاليا لمن يبحث عن دخل مضمون يسهم في تعزيز ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.

ويستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية من أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم، أي الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات.

فعندما يتراجع معدل التضخم، يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، بينما يقوم برفعها في حال زيادة معدلات التضخم للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.