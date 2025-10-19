تفاصيل استمرار طرح البنك الأهلي شهادات ادخار بـ17%

يستمر البنك الأهلي المصري في طرح شهادة الإدخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بفائدة 17% دون تغيير بالرغم من تخفيض سعر الفائدة مقدار 100 نقطة أساس بآخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية منذ مطلع الشهر الجاري

وفقا لتصريحات صادرة عن مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والتي تضمنت وصول الحد الأدني لشراء تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها حيثت تضمن لحائزها عدد من المزايا

المزايا

تتضمن تلك المزايا أن الحصول على قرض بضمان قيمتها واستردادها بعد 6 شهور من الإكتتاب و احتساب العائد في اليوم التالي من الشراء.

العملاء

ويمكن للعملاء الأفراد المصريين و الأجانب شراء تلك الشهادة بأقل قيمة وهي تصل 1000 جنيه، حيث يتم صرف العائد بنهاية المدة وبصورة دورية كل عام.

طرح الشهادات

تلجأ البنوك لطرح الشهادات البنكية على اختلاف فتراتها واستحقاقتها لتحفيز العملاء على الإدخار واستثمار الثروات والمدخرات بما يضمن أكبر قدر من العوائد.

خفض الفائدة

في 2 أكتوبر الجاري، اعلن البنك المركزي المصري؛ خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 1% بما يمثل 100 نقطة أساسية؛ لتبدأ البنوك في 5 من نفس الشهر في إقرار تقليص الفائدة على كافة المنتجات البنكية بما في ذلك قروض التجزئة المصرفية و منتجات الادخار كالودائع وبعض الشهادات.