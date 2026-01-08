دراسة: زيادة الوزن قد تعود بوتيرة أسرع بعد التوقف عن تناول أدوية الرجيم

كشف باحثون مختصون في السمنة والنظم الغذائية أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن يستعيدون الوزن الزائد أربع مرات أسرع من أولئك الذين يعتمدون على التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي.



وأظهرت دراسة، نشرت نتائجها مجلة /بولتيكو/ في نسختها المعنية بالشأن الأوروبي، أن عودة الوزن الزائد بعد تناول أدوية السمنة يدل على الحاجة إلى علاج طويل الأمد وأن استعادة الوزن تكون أسرع بعد التوقف عن العلاج بأدوية معينة مثل أوزمبيك.



ووجدت الدراسة أن الفوائد الإضافية لتناول أدوية إنقاص الوزن، مثل تحسن مستويات الكوليسترول وضغط الدم، تلاشت أيضا عندما توقف المرضى عن تناول الأدوية.



وكشفت الدراسة أيضا، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية اليوم الخميس، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن علاج السمنة مدى الحياة ضروري للحفاظ على السيطرة علسها، غير أن التكلفة العالية للأدوية الحديثة، فضلا عن آثارها الجانبية، تشكل عوائق أمام استخدامها على المدى الطويل.