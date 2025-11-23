بأعلى عائد في مصر.. تفاصيل شهادة "الأمان" من بيت التمويل الكويتي

بعد تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، شجع هذا العديد من المستثمرين الباحثين عن شراء الشهادات الادخارية على البحث عن أفضل شهادة ادخار كأفضل أستثمار بعائد ثابت دون مخاطر.

للاستثمار في مبالغ كبيرة "شهادة الأمان"

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي ـ مصر، عن إتاحة شهادة ادخار تحمل اسم "شهادة الأمان"، والمخصصة للأفراد فقط، وبالعملة المحلية، وذلك بعائد مرتفع يبدأ من 20.5% في السنة الأولى، مع صرف العائد شهريًا طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

وتستهدف الشهادة العملاء الراغبين في استثمار مبالغ كبيرة بعائد ثابت ودورية صرف منتظمة، حيث يشترط البنك حدًا أدنى لإصدار الشهادة يبلغ 500 ألف جنيه، بينما تأتي فئة الشهادة بقيمة 50 ألف جنيه.

تفاصيل شهادة "الأمان" من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر

ـ الشهادة مخصصة للأفراد فقط.

ـ يتم إصدارها بالجنيه المصري.

ـ الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 500 ألف جنيه.

ـ فئات الشهادة: 50 ألف جنيه.

ـ المدة: 3 سنوات.

ـ العائد: يُصرف شهريًا.

ـ يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

ـ إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

عائد شهادة "الأمان" حسب مدة الشهادة

ـ السنة الأولى: 20.5%

ـ السنة الثانية: 17%

ـ السنة الثالثة: 13%

شهادة «المستقبل»: العائد الأعلى في السوق

ـ الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري.

ـ المدة: 3 أو 4 سنوات (دون تجديد تلقائي).

ـ العائد المُقدَّم:

4 سنوات: 43% يُصرف فور ربط الشهادة (يعادل عائداً فعلياً سنوياً نحو 15.09%).

3 سنوات: 38% يُصرف فور ربط الشهادة (يعادل عائداً فعلياً سنوياً نحو 17.27%).

طريقة الصرف: دفعة واحدة في يوم العمل التالي للتعاقد.

تمويل بضمان الشهادة: يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى 50% من قيمة الشهادة، ومثال على ذلك إذا قمت بربط شهادة بقيمة مليون جنيه لمدة 4 سنوات، ستحصل مباشرة على نحو 430 ألف جنيه كعائد مُقدَّم.

بينما في حالة الـ3 سنوات ستحصل على نحو 380 ألف جنيه فورياً، مع إمكانية استخدام الشهادة للحصول على قرض يصل إلى نصف قيمتها.

مزايا الشهادات الإسلامية من بيت التمويل الكويتي مصر

ـ توافق كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ـ سيولة فورية: إمكانية الحصول على عائد مُقدَّم فور التعاقد.

ـ تمويل مرن: قرض يصل إلى 50% من قيمة الشهادة بضمانها.