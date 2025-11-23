قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
بأعلى عائد في مصر.. تفاصيل شهادة "الأمان" من بيت التمويل الكويتي

خالد يوسف

بعد تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، شجع هذا العديد من المستثمرين الباحثين عن شراء الشهادات الادخارية على البحث عن أفضل شهادة ادخار كأفضل أستثمار بعائد ثابت دون مخاطر.

للاستثمار في مبالغ كبيرة "شهادة الأمان"

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي ـ مصر، عن إتاحة شهادة ادخار تحمل اسم "شهادة الأمان"، والمخصصة للأفراد فقط، وبالعملة المحلية، وذلك بعائد مرتفع يبدأ من 20.5% في السنة الأولى، مع صرف العائد شهريًا طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

وتستهدف الشهادة العملاء الراغبين في استثمار مبالغ كبيرة بعائد ثابت ودورية صرف منتظمة، حيث يشترط البنك حدًا أدنى لإصدار الشهادة يبلغ 500 ألف جنيه، بينما تأتي فئة الشهادة بقيمة 50 ألف جنيه.

تفاصيل شهادة "الأمان" من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر

ـ الشهادة مخصصة للأفراد فقط.

ـ يتم إصدارها بالجنيه المصري.

ـ الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 500 ألف جنيه.

ـ فئات الشهادة: 50 ألف جنيه.

ـ المدة: 3 سنوات.

ـ العائد: يُصرف شهريًا.

ـ يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

ـ إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

عائد شهادة "الأمان" حسب مدة الشهادة

ـ السنة الأولى: 20.5%

ـ السنة الثانية: 17%

ـ السنة الثالثة: 13%

شهادة «المستقبل»: العائد الأعلى في السوق

ـ الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري.

ـ المدة: 3 أو 4 سنوات (دون تجديد تلقائي).

ـ العائد المُقدَّم: 

4 سنوات:  43% يُصرف فور ربط الشهادة (يعادل عائداً فعلياً سنوياً نحو 15.09%).

3 سنوات: 38% يُصرف فور ربط الشهادة (يعادل عائداً فعلياً سنوياً نحو 17.27%).

طريقة الصرف: دفعة واحدة في يوم العمل التالي للتعاقد.

 تمويل بضمان الشهادة: يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى 50% من قيمة الشهادة، ومثال على ذلك إذا قمت بربط شهادة بقيمة مليون جنيه لمدة 4 سنوات، ستحصل مباشرة على نحو 430 ألف جنيه كعائد مُقدَّم.

بينما في حالة الـ3 سنوات ستحصل على نحو 380 ألف جنيه فورياً، مع إمكانية استخدام الشهادة للحصول على قرض يصل إلى نصف قيمتها.

مزايا الشهادات الإسلامية من بيت التمويل الكويتي مصر

ـ توافق كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ـ سيولة فورية: إمكانية الحصول على عائد مُقدَّم فور التعاقد.

ـ تمويل مرن: قرض يصل إلى 50% من قيمة الشهادة بضمانها.

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

مفتي الجمهورية

المفتي: تراث دار الإفتاء كنز فقهي ومعرفي ينهل منه الباحثون في الشرق والغرب.. واجهنا الفكر المتطرف الديني واللاديني ووقفنا ضد أي تهديد للهوية المصرية.. نستشرف مستقبلا إفتائيا رشيدا رغم تحديات العولمة

وزير الثقافة

وزير الثقافة يشهد انطلاقة فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم 2025 تحت شعار “صمّم… حتى أراك”

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: انتهاء استعدادات 13محافظة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 | تفاصيل

بالصور

أصالة تتألق بفستان لافت من حفلتها فى أبو ظبي

اصالة

طلاق ومطالبة بالتنازل عن الحقوق بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني فى تريلر فيلم "طلقني"

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق؟

كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق؟

استمرار فعاليات التدريب العسكري المشترك ميدوزا -14 في مصر

جانب من الفعاليات

استمرار فعاليات التدريب العسكري المشترك ميدوزا -14 في مصر

ماذا يحدث في سد النهضة وتوشكى؟

تصرفات إثيوبيا العشوائية تجبر وزارة الري المصرية على اتخاذ إجراءات عاجلة

هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع

إطلالة هيفاء وهبي بالحجاب والبرقع تثير الجدل بموسم الرياض

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

