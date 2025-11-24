أحمد بتشان يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سير

طمأن الفنان أحمد بتشان جمهوره ومتابعيه بعد تعرضه لحادث سير أدى لتهشم سيارته بشكل كبير، حيث أكد أنه بخير.

وكتب بتشان عبر حسابه على فيسبوك قائلا: «كل لما أبقى مبسوط شوية وتحصل حاجة كويسة فى حياتى، سواء نزول أغنية أو احتفال بعيد ميلادى أو أى مناسبة، لازم يحصلّى حاجة بعدها».

وأضاف قائلا: «الحمد لله ربنا نجانى وأنا كويس، والحمد لله إنها جات فى الحديد وإن ربنا سترها معايا.»

واختتم رسالته: «الحمد لله على كل شيء، وأنا راضى جدًا بكل حاجة بتحصلّى، وده أكيد كرم من ربنا عليّا، عشان كان ممكن يحصلّى حاجة أكبر من كده».