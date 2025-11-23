المصري يفوز على كايزر تشيفز 2-1 في بطولة الكونفيدرالية

حقق النادي المصري البورسعيدي الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد السويس الجديد.

سجل هدفي المصري كل من بونور موجيشا من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ومحمد هاشم الهدف الثاني في الدقيقة 87، وسجل هدف كايزر تشيفز ديلون سولومون في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحصد المصري اول ثلاث نقاط في المجموعة ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ويتذيل كايزر تشيفز الترتيب بدون نقاط.

ويجمع اللقاء الثاني في المجموعة كل من الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي الذي ينطلق في التاسعة مساء اليوم.

تشكيل المصري

كشف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، عن تشكيل فريقه في أولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي التي انطلقت السادسة مساء اليوم على استاد السويس الجديد، ويبحث أبناء المدينة الباسلة عن الفوز وحصد أول 3 نقاط داخل الديار.

وجاء تشكيل المصري لمباراة كايزر شيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي لحراسة المرمى

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين، وفى الهجوم: كينجسلي ايدوو.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، مصطفى أبو الخير ، كريم بامبو ، محمد الشامي ، أحمد القرموطي ، أحمد علي عامر والثنائي الناشئ محمود أشرف، وعبد الوهاب نادر.