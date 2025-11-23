شوط أول سلبي بين المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز في الكونفيدرالية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي المصري البورسعيدي وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالتعادل السلبي، في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد السويس الجديد.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين دون فرص حقيقة على المرمى لتسجيل الأهداف.

تشكيل المصري

كشف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لأولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي التي انطلقت السادسة مساء اليوم على استاد السويس الجديد، ويبحث أبناء المدينة الباسلة عن الفوز وحصد أول 3 نقاط داخل الديار.

وجاء تشكيل المصري لمباراة كايزر شيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي لحراسة المرمى

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين، وفى الهجوم: كينجسلي ايدوو.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، مصطفى أبو الخير ، كريم بامبو ، محمد الشامي ، أحمد القرموطي ، أحمد علي عامر والثنائي الناشئ محمود أشرف، وعبد الوهاب نادر.