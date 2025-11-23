أحمد بتشان بعد تعرضه لحادث سير: كل لما أبقى مبسوط شويه يحصلي حاجة

تعرض الفنان احمد بتشان لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية ادي لتهشم سيارته بشكل كبير ، مؤكدا ان كل ما يحدث شيء ايجابي فى حياته يحدث بعدها شيء ما سلبي.

وكتب احمد بتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يمكن دي اول مرة اتكلم ف حاجة زي دي ودي مش اول مره بس حقيقي مبقتش فاهم ف اية يعني كل لما ابقي مبسوط شوية و تحصل حاجة كويسة ف حياتي سواء نزول اغنية او احتفال بعيد ميلادي او اي مناسبة لازم يحصلي حاجة بعدها و الحمدلله اللي ربنا بيقدرني عليه بعمله و من غير تفكير و من غير متكلم علي حاجة زي دي عشان دي حاجة بيني و بين ربنا”.

وأضاف احمد بتشان: "الحمدلله ربنا نجاني و انا الحمدلله كويس و الحمدلله انها جت ف الحديد وانوا سترها معايا و ربنا يحفظ الجميع و يبعد عننا اي شر

و الحمدلله علي كل شئ و انا راضي جدا بكل حاجة بتحصلي وده اكيد كرم من ربنا عليا عشان كان ممكن يحصلي حاجة اكبر من كده".

اغاني احمد بتشان

كان المطرب أحمد بتشان طرح خلال الايام الماضية، أغنيته الجديد بعنوان “أول ليلة فراق” من كلمات أحمد عبدالعزيز وألحان وتوزيع ومكس وماستر يوسف حسين واشراف وتنفيذ ياسر خليل.

وطرح أحمد بتشان عدة اغنيات ناجحة على مدار الفترة الماضية مثل أغنية "متعلق بيكي" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، و"بطلت أعد الأيام" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، و«روح»، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل، وجرى تصويرها مع المخرج شادي قاسم.