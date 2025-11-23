الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري

حقق فريق الجونة فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التى اقيمت باستاد الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

أحرز هدف الجونة الأول مروان محسن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، من ركلة جزاء

وأضاف أحمد الرفاعي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة في الوقت بدل الضائع

وشهدت المباراة حصول كريم الديب على الكارت الأحمر في الدقيقة 39 بعد حصوله على الإنذار الثاني له كما تم طرد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد بسبب الاعتراض

وبهذا الفوز رفع فريق الجونة رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الثامن في ترتيب الدوري الممتاز بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 8 في المركز العشرين وقبل الأخير