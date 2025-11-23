قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
وزيرة التضامن توجه باستصلاح 5 آلاف فدان بالوادي الجديد وزراعتهم بالنخيل

جولة وزيرة التضامن
جولة وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت زيارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الوادي الجديد اليوم الاتفاق بين الوزارة والمحافظة على استصلاح ٥ آلاف فدان وزراعتهم بالنخيل، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وصندوق دعم الصناعات الريفية لبدء تنفيذ المشروع بداية العام المقبل 2026.

وشهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الوادي الجديد زيارة حديقة 30 يونيو، يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

 وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بغرس نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وأطلعها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على مكونات المجمع، الذي يضم ديوان المحافظة، مبنى المديريات، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى جهات حكومية متعددة، ومبنى إداري لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.

وعقب ذلك عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها لقاء مع محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة في عدد من مجالات التعاون المشترك.

وتفقدت كذلك الدكتورة مايا مرسي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح للخدمات الذكية بالمحافظة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء العاملين بالمديرية، وأطلعت كذلك على الخدمات المقدمة من المديرية للمواطنين.

كما حرصت على لقاء المواطنين المترددين على المديرية، واستمعت إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقدت الحضانة المتواجدة بمجمع المصالح للخدمات الذكية بالمحافظة، والتي تم إنشاؤها تيسيرًا على العاملين بالجهاز الإدارى وتوفير كافة الخدمات للعاملين المنتقلين للمجمع، وذلك في إطار التوسع فى إنشاء دور الحضانات.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات والأنشطة المتعددة المقدمة داخل الحضانة من تمكين وتعليم الأطفال.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة الخدمات المقدمة داخل الحضانة، والتي تأتي ضمن إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وتوجهت بعد ذلك لتفقد مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهداف المشروع الزراعي التنموي المقام على مساحة 

200 فدان في مدينة الخارجة، حيث تجرى زراعة المرحلة الرابعة بالمشروع، كصدقة جارية طويلة العمر.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمشروع الذي يدعم قطاعات التنمية والتطوير والزراعة والصناعة وتوفير فرص العمل للشباب، كما يتم صرف العائد الإنتاجي في مشروعات الصدقة الجارية ومنها تجهيز العرائس وجلسات الغسيل الكلوي وشراء الأجهزة الطبية وكفالات علاج المرضى.

وشهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الوادي الجديد، تفقد وحدة إنتاج الحرير بمدينة الخارجة.

واستعرض اللواء محمد الزملوط الهدف من الوحدة، وما تتميز به الوادي الجديد مما يجعلها قادرة على إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي في مصر.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي  الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي تؤديه الرائدات الاجتماعيات ودعم العمل التطوعي المجتمعي بما يخدم قضايا التنمية الاجتماعية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات للفئات المستحقة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى دور الرائدات في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يساهم في رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، وذلك ضمن مبادرات وبرامج الوزارة المتنوعة، إلى جانب تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها.

وتضمنت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المحافظة افتتاح مشروعات التمكين الاقتصادي بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة الخارجة، حيث تم افتتاح وحدة إنتاج وتعبئة التمور، ووحدة إنتاج المطبوعات وورش تصنيع الأكواب الورقية والألوميتال ووحدة تصنيع البن، ومصنع الملابس الجاهزة، وذلك ضمن المشروعات الهادفة إلى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مستدام يعود بالنفع على البرامج الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التكوين المهني، والتقت العاملين به، حيث أطلعت على جهودهم في تشغيل المشروعات الإنتاجية المختلفة، متضمنة آليات التشغيل وخطط التوسع بما يضمن استدامة العائد وتحقيق أهداف المؤسسة في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بافتتاح مشروع ملحق جمعية التأهيل الاجتماعي بمركز حسن حلمي لذوي الإعاقة والذي يضم صالات لياقة بدنية وعيادات طبية ووحدات سكنية وتجارية.

وعقب الافتتاح، تفقدت الدكتورة مايا مرسي  معرض الحرف اليدوية والبيئية بالمركز، مشيدةً بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز لدمج وتمكين ذوي الإعاقة.

كما افتتحت مقر سكن الطالبات المغتربات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وأشادت بمستوى تجهيز السكن والخدمات المصاحبة المتاحة.

