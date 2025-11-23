روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري

قال حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، في مداخلة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد عبد الجليل على شاشة قناة الزمالك، إن رحيل الكابتن محمد صبري ترك حزنًا كبيرًا داخل النادي، مؤكدًا أنه تعامل معه داخل قطاع الناشئين ورأى فيه «إنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون نجمًا كبيرًا».

وأضاف أن صبري كان رمزًا للأخلاق والالتزام، وأن الجميع داخل النادي يشعر بفقدانه.

وأوضح المحمدي أن تكريم صبري في مباراة الزمالك أمام زيسكو يعد «أقل شيء» يمكن تقديمه لاسم كبير قدم الكثير للنادي، مشيرًا إلى أن وجود أبنائه داخل الزمالك أمر طبيعي ومنطقي باعتباره أحد الرموز التي صنعت تاريخ القلعة البيضاء.

وطالب المحمدي في مداخلته مع عبد الجليل لاعبي الفريق بإدراك قيمة الراحل محمد صبري واستغلال هذا العامل لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، معتبرًا أن الروح والمسؤولية ستكون مفتاح الانتصار. كما أشاد باختيار أحمد عبد الرؤوف لقيادة الفريق فنيًا، مؤكدًا أنه من أبناء النادي المخلصين وقادر على تحمل المسؤولية في هذا التوقيت الصعب.