وزيرة التضامن تلتقي الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الوادي الجديد

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة الوادي الجديد اليوم الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي تؤديه الرائدات الاجتماعيات ودعم العمل التطوعي المجتمعي بما يخدم قضايا التنمية الاجتماعية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات للفئات المستحقة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى دور الرائدات في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يساهم في رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، وذلك ضمن مبادرات وبرامج الوزارة المتنوعة، إلى جانب تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد غرست نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

وأعقب ذلك مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة، وتفقد وحدة إنتاج الحرير، كما تفقدت عددا من المشروعات التنموية .