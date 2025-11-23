قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الوادي الجديد

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة الوادي الجديد اليوم الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي تؤديه الرائدات الاجتماعيات ودعم العمل التطوعي المجتمعي بما يخدم قضايا التنمية الاجتماعية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات للفئات المستحقة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى دور الرائدات في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يساهم في رفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية ومواجهة الأفكار المغلوطة، وذلك ضمن مبادرات وبرامج الوزارة المتنوعة، إلى جانب تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد غرست  نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

وأعقب ذلك مشروع  مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة، وتفقد وحدة إنتاج الحرير، كما تفقدت عددا من المشروعات التنموية .

وزيرة التضامن الاجتماعي الوادي الجديد الرائدات الاجتماعيات محافظ الوادي الجديد

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

