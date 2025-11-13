قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول ليلة فراق .. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

طرح المطرب أحمد بتشان، أغنيته الجديد بعنوان "أول ليلة فراق" من كلمات أحمد عبدالعزيز وألحان وتوزيع ومكس وماستر يوسف حسين واشراف وتنفيذ ياسر خليل.

وطرح أحمد بتشان عدة اغنيات ناجحة على مدار الفترة الماضية مثل أغنية "متعلق بيكي" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، و"بطلت أعد الأيام" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، و«روح»، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل، وجرى تصويرها مع المخرج شادي قاسم.

أغاني أحمد بتشان

وكان أحمد بتشان، طرح منذ أسابيع قليلة، أغنية «من غير زعل»، التي جرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادي قاسم، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وماستر نادر حمدي، وإشراف ياسر خليل، وجرى تصويرها في اليونان.

ومن قبل، طرح أغنية «قتال»، التي جرى تصويرها في اليونان أيضا، وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدي، وجرى تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.

