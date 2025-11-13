قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من القبض على المتــ..ــهم بقتل مهــ..ــندس كيــ..ــمياء بعد ساعات من ارتكاب الجريــ..ــمة.

وتبين من المعاينة وجود المجــ..ــني عليه بمحل الواقعة مصــ..ــابًا بعدد 7 طلقات نارية أُطلقت من سلاح ناري «طبــ..ــنجة».

كما تبين أن المجني عليه حاصل على بكالوريوس في الهندسة النووية ويعمل في إحدى توكيلات السيارات الشهيرة.

وأوضحت التحريات، أن علاقة صــ..ــداقة كانت تجمع بين المتــ..ــهم والمجــ..ــني عليه، قبل أن تنشأ بينهما خلافــ..ــات انتهت بجريمة القــ..ــتل.

وباشرت النيابة التحقيقات في الحــ..ــادث وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف الأسباب والدوافع الكاملة وراء الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل مهندس الكيمياء بالإسكندرية، أنه لا يعمل في مجال تخصصه وهو الكيمياء النووية، بل يعمل موظفًا بإحدى الشركات.

وكشف مصدر أمني أن المجني عليه حاصل على بكالوريوس في الهندسة النووية ويعمل في إحدى توكيلات السيارات الشهيرة.