جوارديولا يوجه رسالة خاصة قبل مباراة فلسطين وكتالونيا

وجه المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة خاصة لـ جماهير برشلونة قبل مباراة فلسطين وكتالونيا الودية القادمة.

ومن المقرر أن يتواجه منتخب فلسطين مع كتالونيا، في مباراة خيرية ودية، ستقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، والتي ينظمها نادي برشلونة دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال جوارديولا بمقطع فيديو نشر عبر منصة «إكس»: «برشلونة مدينة السلام تستضيف مباراة بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين في الملعب الأوليمبي».

وأضاف: «هذه أكثر من مجرد مباراة، هي صرخة تضامن تكريمًا لأكثر من 400 رياضي فلسطين استشهدوا في غزة، لنملأ الملعب».

ويذكر، أنه سيتم التبرع بجميع عائدات تذاكر هذه المباراة للأعمال الإنسانية والمشاريع المجتمعية في فلسطين.