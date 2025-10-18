أسير سابق.. أبرز المعلومات عن الراحل ناصر دحبور مدرب منتخب فلسطين للسيدات

توفي مدرب منتخب فلسطين الأول لكرة القدم سيدات ناصر دحبور، عن عمر ناهز 57 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقال: “خالص تعازينا القلبية لأسرة كرة القدم الفلسطينية في وفاة الكابتن ناصر دحبور، المدير الفني لمنتخب الفدائي الشقيق، والذي وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان”.

وقاد ناصر دحبور منتخب فلسطين للسيدات على فترتين، الأولى امتدت من عام 2014 حتى عام 2017 تمكّن فيها من إيصال "فدائي السيدات" إلى المرتبة السادسة والثمانين على سلم تصنيف "فيفا"، وهي ثاني أفضل مرتبة في تاريخ منتخب فلسطين للسيدات، إذ حصل حينها على وصافة بطولة غرب آسيا 2014.

فيما امتدت الفترة الثانية من عام 2022 حتى وفاته، وتمكن خلالها من مساعدة منتخب السيدات الفلسطيني في خوض لقاءات "استثنائية" ساهمت في إيصال رسالة القضية الفلسطينية، وأبرزها أمام فريق بوهيميان الأيرلندي، وكانت أول مباراة يخوضها منتخب فلسطين للسيدات في أوروبا.

وتعرض ناصر دحبور للأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي إثر نشاطه في الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة)، لكنها لم تعرقل انطلاقته كصانع ألعاب مميز مع فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني.

وعلى مستوى مسيرته التدريبية، قاد ناصر دحبور أندية مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري وطوباس في دوري المحترفين الفلسطيني.

وعمل ناصر دحبور مديراً فنياً لعدد من الأكاديميات الكروية في فلسطين، وكان يلقب بمدرب المظالم بعد عمله فترات طويلة على رفع مستوى الأندية المهمشة في منطقة غرب محافظة رام الله والبيرة تحديداً، حيث تعود أصوله لبلدة خربثا بني حارث غرب مدينة رام الله.

وعمل ناصر دحبور مدرباً لمنتخب فلسطين الأولمبي للسيدات عام 2008 قبل توليه قيادة منتخب فلسطين تحت 19 عاماً.

وواصل ناصر دحبور مهمته مدرباً لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم للسيدات رغم معاناته بسبب المرض وانشغاله بمراحل العلاج، وكانت آخر محطاته قيادة منتخب فدائي السيدات في مواجهة لبنان ودياً نهاية شهر مايو الماضي.

واكتشف ناصر دحبور إصابته بمرض سرطان البنكرياس في شهر نوفمبر عام 2024، وخاض مرحلة علاج صعبة في مستشفيات مدينة القدس بسبب تعنت سلطات الاحتلال في إصدار الأوراق اللازمة قبل تراجع حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة.